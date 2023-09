Localnicii din comuna Runcu, Gorj, au ramas fara apa. Aparegio Gorj SA – CED RUNCU anunta intreruperea furnizarii apei potabile in data de 20.09.2023, in intervalul orar 9.00-13.00, Runcu, satele Balta, Baltișoara și Valea Mare, ca urmare a lucrarilor de spalare si igienizare a rezervorului de inmagazinare din incinta STAP Balta. „Lucrarile urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aparegio Gorj SA in cadrul mentenanței preventive. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete apa sa inregistreze valori…