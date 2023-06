Doi barbați din Hunedoara sunt cercetați de polițiștii gorjeni pentru comiterea de infracțiuni informatice. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Gorj au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 26 de ani, din municipiul Deva. Acesta este banuit de savarșirea infracțiunilor de complicitate la furt, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.Pe 11 mai 2021, tanarul, impreuna cu un alt barbat, i-ar fi sustras unui batran de 89 de ani, din Motru, in timp ce se afla pe o pajiște din localitatea Roșiuța, o punga in care avea cardul bancar,…