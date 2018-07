Stiri pe aceeasi tema

- Bebelușul de 6 luni, impușcat de mama lui, polițista, a murit. Femeia și-a impușcat mama cu pistolul soțului, și el polițist, dupa care s-a sinucis. Bebelusul de 6 luni al femeii a fost gasit ranit, fiind dus la spital. Copilul a murit. Femeia a fost testata psihologic in luna mai a anului trecut."Astazi,…

