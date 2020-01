Stiri pe aceeasi tema

- Mamicile aflate in Centrul Maternal Targu-Jiu accepta cu mare greutate sa participe la cursurile de calificare profesionala organizate de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Gorj, desi se gasesc intr-o situatie dificila din punct d...

- Luna aceasta, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava va derula un singur program gratuit de formare profesionala. Este vorba despre un curs de competențe de comunicare in limba oficiala. La cursul de la Suceava vor participa 28 de persoane. La nivel național, 1.010 persoane vor participa la…

- Adunarea Generala a Acționarilor a societații Minprest Serv SA, la care Complexul Energetic Oltenia deține 95% din acțiuni, au decis, marți, 17 decembrie a.c., componența noului Consiliu de Administrație, dupa ce foștilor administratori le-au expirat mandatele. Acționarii au fost puși…

- In perioada ianuarie-septembrie 2019, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei…

- In perioada ianuarie septembrie 2019, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener oficial in Romania al Programului Climate KIC, organizeaza in perioada 21 – 22 și 25 noiembrie 2019, un program de formare profesionala in domeniul economiei circulare. Cursurile vor avea loc la sediul CCIAT din P-ța Victoriei…

- Pregatirea managerilor de proiect este tematica unuia dintre cursurile pe care Directia de Formare și Perfecționare Profesionala din cadrul Camerei de... The post Training pentru managerii de proiect, la Camera de Comerț Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Instanța de judecata a decis acordarea sumei de 370.000 de lei daune morale pentru moartea unui miner din Gorj. Este vorba de Tudor Burducea, un fost angajat al Complexului Energetic Oltenia, in cadrul Termocentralei de la Turceni, decedat in luna ianuarie a anului 2015 in timp ce descarca un vagon…