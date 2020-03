Gorghiu: PSD, un partid iresponsabil; nu renunţă la logica de campanie Senatorul liberal Alina Gorghiu critica propunerea PSD privind un proiect care ofera posibilitatea celor care au rate sa obtina o amanare a acestora pana la sfarsitul lunii septembrie fara "dobanzi la dobanzi", sustinand ca este un "partid iresponsabil". "PSD e la fel ca in vremea lui Dragnea! Responsabilitate! O cerem de la cetateni, dar vedem un partid complet iresponsabil pe scena politica. PSD nu renunta la logica de campanie nici macar acum, cand prioritatile sunt altele: sanatatea oamenilor, asigurarea veniturilor pe perioada crizei si gasirea masurilor necesare pentru a-i scapa pe oameni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

