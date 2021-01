Stiri pe aceeasi tema

- ”Ii cer domnului Ciolacu (autorul anunțului) ca, atunci cand va ieși in public cu treaba asta, sa prezinte toate cifrele in detaliu, fix cum ar fi un buget adevarat, nu doar așa niște lozinci populiste. Ca sa fie la lumina tot ce ar vrea PSD sa faca (ca sa știe și contribuabilii din ce pericol au scapat!)”,…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu ii cere presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, sa prezinte in detaliu cifrele proiectului de buget alternativ care va fi realizat de social-democrati. "Chiar ma bucur ca face si PSD un proiect de buget alternativ, saptamana viitoare, ca numai asa pot oamenii sa vada pe bune diferenta.…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a afirmat ca Marcel Ciolacu preia orice „gogoasa” si o posteaza pe retelele de socializarea. Ea a adaugat ca il ataca pe seful statului Klaus Iohannis privind promulgarea legii legata de redeschiderea pietelor, desi presedintele nu poate promulga un act normativ care…

- Biroul permanent al Senatului nu a avut cvorum pentru a doua zi consecutiv pentru a aproba trimiterea la Comisia juridica, pentru raport, a proiectului de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor si nu Guvernul, initiativa trimisa la reexaminare de Klaus Iohannis catre Legislativ.…

- Alina Gorghiu a anuntat ca Biroul permanent nu a avut luni cvorum pentru a trimite la Comisia juridica proiectul de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor si nu Guvernul, initiativa trimisa la reexaminare de Klaus Iohannis. Senatoarea PNL a adaugat ca PSD are majoritatea singur…