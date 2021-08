Gorbaciov susţine în continuare Perestroika, dar admite unele greşeli Ultimul presedinte sovietic, Mihail Gorbaciov, a sustinut luni programul de reforme politice cunoscut sub numele de Perestroika (Restructurare), dar a recunoscut totodata ca ambitiosul proiect nu a fost lipsit de erori, relateaza agentia EFE.



''Daca ar fi sa incep din nou, as face multe lucruri diferit'', a semnalat Gorbaciov intr-un articol publicat in revista ''Rusia in politica globala''.



Fostul lider al URSS a admis ca Perestroika a traversat mai multe etape, cu ''erori si realizari'', dar a insistat ca reformele au avut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii din Rusia, Serghei Șoigu, susține ca luptatori ISIS „patrund in mod activ” in Afganistan din Libia și Siria, in contextul retragerii trupelor internaționale din aceasta țara.

- Joe Biden, presedintele Statelor Unite, i-a transmis presedintelui rus Vladimir Putin ca SUA va da curs „oricaror actiuni necesare” pentru a opri atacurile cibernetice organizate de pe teritoriul Rusiei.

- Guvernul francez a anuntat marti ca ar putea trimite Rusia in fata Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), ca urmare a planurilor Moscovei de a obliga producatorii straini de sampanie sa isi eticheteze produsul drept "vin spumant" in Rusia.

- Trupul unei studente americane, care disparuse saptamana trecuta, a fost gasit intr-o padure din Rusia, scrie EuroNews. In ultimul mesaj pe care il trimisese mamei sale a scris ca se afla intr-o mașina cu un necunoscut.

- Duminica, 13 iunie, sunt programate trei meciuri la Euro 2020, iar duelul dintre Anglia și Croația ține de departe capul de afiș.Grupa D: Anglia - Croația (Londra, ora 16.00, Pro TV) Fotbalul chiar se întoarce acasa. Iar, ca de obicei înaintea unei mari competiții, Anglia spera mult.…

- CHIȘINAU, 7 iun – Sputnik. Fiind intrebata ce așteptari are de la intrevederea liderilor Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Joe Biden, președintele Moldovei a declarat ca vrea pace și niciun fel de conflicte. © Photo : Președinția Republicii Moldova Maia Sandu a adus comisari straini in Moldova…

- Uniunea Europeana se teme ca Rusia incearca sa „absoarba” gradual parți ale regiunii separatiste din estul Ucrainei, conform unui document transmis guvernelor statelor-membre, scrie Bloomberg.

- Centrul ”M.Ciumakov” din Moscova susține ca a dovedit eficacitatea vaccinului impotriva poliomielitei ca mijloc de lupta impotriva coronavirusului. Studiul a fost efectuat pe 600 de persoane din Kirov, a anunțat directorului, Aidar Ișmuhametov, relateaza cotidianul Kommersant. Centrul ”M.Ciumakov”…