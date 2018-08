Goran Bregovic canta la Arenele Romane pe 29 septembrie Goran Bregovic si Wedding And Funeral Orchestra vor concerta la Bucuresti pe 29 septembrie, la Arenele Romane, in aer liber, pentru a patra oara consecutiv.



La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie, care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta.



Cel mai recent album al artistului, "Three Letters From Sarajevo", s-a bucurat de un succes enorm. Multe alte nume vor fi anuntate in curand.



Goran Bregovic, unul dintre cei mai cunoscuti muzicieni… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La a doua ediție a Olimpiadei Europene de Informatica pentru Juniori (EJOI), desfașurata la Innopolis, unde au fost prezenti 80 de elevi din 21 de tari, elevii romani au obținut o medalie de aur, doua de argint și una de bronz, informeaza Ministerul Educației Naționale intr-un comunicat transmis joi.…

- Teatrul "Stela Popescu" va sustine in data de 19 iunie o reprezentatie cu Lampio si grauntele de lumina la Festivalul Ariel Inter Fest Ramnicu Valcea. Spectacolul, prezentat de Primaria Municipiului Bucuresti prin intermediul Teatrului "Stela Popescu" va avea loc pe 19 iunie, de la ora 11, in sala cinematografului…

- Opt dintre cei mai spectaculoși piloți din Campionatul Național de Drift din Romania iși vor testa limitele intr-un show unic la nivel național, din care nu vor lipsi parcarile din derapaj, trecerile la limita pe langa obstacole sau lovirea unor elemente poziționate pe traseu. "Edițiile anterioare…

- Andrei Ciornei se insoara. Este știrea mondena in lumea sportului vrancean pentru 2 iunie 2018. Maine, la ora 17,00, la Primaria Țifești va fi oficiata casatoria civila a lui Andrei Ciornei cu Alexandra Daraban, iar de la ora 19,00 va incepe la pensiunea Leonardo din Bolotești cuvenita…

- Școala 124 din Capitala a ars in noaptea de duminica spre luni. Din fericire, in incendiu nu a fost ranita nici o persoana, dar pagubele sunt insemnate. Elevii nu se intorc luni la școala, pentru ca sunt Rusaliile și este zi libera. Incendiul a pornit in jurul orei 3, și timp de cateva ore, pompierii…

- Vineri, 22 iunie 2018, CANAF revine la Iași intr-un ”must-see live concert”, pe scena Amfiteatrului Palas Iasi, incepand cu ora 20.00! Invitatul special al serii va fi bluesman-ul Marcian PETRESCU, considerat singurul muzicutist profesionist din Romania. Despre CANAF s-ar putea spune “pe repede” ca…

- Concursul International George Enescu are loc intre 1 si 23 septembrie la Bucuresti, este deschis publicului si va aduce pe scenele romanesti si in fata juriului international un numar record de tineri muzicieni. Biletele se vor pune in vanzare la inceputul lunii mai.

- ENGIE Romania, in parteneriat cu Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” si Asociatia Hands Across Romania au lansat primul program de invațamant profesional dual cu specific energetic din municipiul Bucuresti, „ENERGIE PENTRU MESERIA MEA”. Invațamantul profesional dual este un tip nou de școlarizare profesionala…