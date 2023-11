Google va începe să elimine cookie-urile terţe Google a anuntat ca, in prima parte a anului viitor, va incepe sa testeze eliminarea cookies-urilor terte. La prima faza de testare vor participa 1% dintre utilizatorii browser-ului Chrome. Compania vrea sa identifice si sa rezolve eventualele probleme tehnice, incercand sa minimizeze impactul asupra experientei utilizatorilor. In perioada testarii, Google va folosi solutii temporare pentru gestionare si functii accesibile utilizatorilor pentru a rezolva eventualele probleme care pot aparea. Compania planuieste sa extinda testul in al treilea trimestru al anului viitor. Dupa eliminarea completa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

