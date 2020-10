Google testează o nouă tehnologie (VIDEO) Daca te intrebai ce mai vrea sa inventeze Google, afla ca au reusit sa faca un display care sa te urmareasca! Nu este nimic care sa te sperie. Nu iti va fi incalcata intimitatea. Pur si simplu, display-ul va putea sa isi dea seama cand esti in preajma lui pregatit sa ii dai comenzi. Nu va mai fi nevoie sa spui "Hey, Google" inainte de instructiuni, transmite paranteze.md. Un polonez a dat in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Olanda au cerut joi crearea unei autoritati la nivelul UE pentru a reglementa marile companii de tehnologie, cum ar fi Google si Facebook, a caror dominatie le da puterea de a avea statutul de "gardieni" ai internetului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Decizia creste…

- Noul iPhone 12 a fost prezentat in premiera de Apple marți seara. Compania a anunțat ca vor fi 4 modele cu preturi de la 649 pana la 1.399 de dolari. iPhone 12 va fi primul telefon de la Apple cu tehnologia 5G, anunța MEDIAFAX.Precomenzile pentru iPhone 12 si 12 Pro incep pe 16 octombrie,…

- Sberbank, cea mai puternica banca din Rusia, cu active de 401 mld. dolari și o valoare de piața de 67 mld. dolari, planifica una dintre cele mai mari reinventari din istoria sa de 179 de ani, incercand sa se alature celor de la Apple și Google in randul companiilor de tehnologie, relateaza Reuters.Compania,…

- Inca o zi de cosmar pe bursele americane, cu scaderi dure. In frunte sunt companiile de tehnologie, cele care au cazut cel mai tare ieri. In urma corectiei de ieri, companiile reunite in acronimul FANGMAN - adica Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon si Nvidia au pierdut 500 de miliarde…

- Programul de formare pentru cadrele didactice, „TeleȘcoala profesorilor”, incepe luni. Cursurile vor fi transmise pe TVR2, dar vor fi disponibile și pe canalul de YouTube al Televiziunii Romane, cat și pe cel al Ministerului Educației și Cercetarii (MEC). In prima parte a emisiunii vor fi cursuri de…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, in Parlament, ca in școli va fi necesar portul maștii pentru elevi, pentru profesori și pentru personalul auxiliar, iar acolo unde este nevoie sa fie montate desparțitoare de plexiglas in clase. “In școli este clar ca va fi necesar portul maștii pentru elevi,…

- Principalul obiectiv al unei asemenea agenții este sa-ți ajute afacerea online sa iasa in evidența prin metode deja testate și care au avut succes. Servicii SEO de calitate inseamna analiza, implementare On-Page, SEO local și conținut de calitate pentru website și blog. Acestea sunt elementele de inceput…

- Turhan Selccedil;uk. Astazi, Google, ii aduce un omagiu celebrului caricaturist Turhan Selccedil;uk care ar fi implinit 98 de ani. Turhan Selccedil;uk s a nascut la 30 iulie 1922, la Milas, in Turcia si a murit la 11 martie martie 2010, la Istanbul.Turhan Selccedil;uk este un pionier celebru al benzii…