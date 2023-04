Google Search anunţă mai multe funcţii de travel Pentru ca oamenii incep deja sa se documenteze cu privire la vacanta de vara, Google anunta de pe acum integrarea mai multor functii de travel in motorul de cautare al companiei. In fruntea listei de noutati se numara eticheta „pret garantat”, pe care Google o va afisa in dreptul biletelor de avion despre care crede ca nu vor avea un pret mai mic pana data zborului. Google spune ca va urmari pretul si, daca acesta, totusi, va scadea inainte de data zborului, va plati utilizatorului diferenta prin Google Pay. Facilitatea tocmai anuntata vine in completarea vechilor functionalitati legate de biletele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Cerul e limita“ pentru preturile biletelor de avion. Vara anului 2023 va fi cea in care romanii isi vor face cele mai scumpe vacante, anunța specialiștii din domeniu, citați de Ziarul Financiar.

- Prețurile polițelor RCA au crescut foarte mult și mulți șoferi vor avea probleme in a-și achiziționa noile polițe. Exista o metoda legala, dar mai puțin utilizata, prin care ne putem reduce costul polițelor.La fiecare inceput de an, Autoritatea de Supraveghere Financiara publica tabelul cu prețul…

- O linie low-cost aproape a dublat tarifele fata de anul trecut. Companiile aeriene de linie maresc si ele preturile. Pretul mediu al unui bilet de avion a crescut de la 109 euro in martie 2022 la 157 de euro in februarie anul acesta. Nu toate companiile aeriene au majorat preturile, relateaza Observator.…

- Intr-o incercare de a-i convinge pe romani sa revina pe litoral, din acest an sunt anuntate patru curse aeriene interne spre Constanta. Hotelierii au inclus pretul biletelor de avion in pachetele pentru acest sezon. Turistii pot zbura de la Suceava, Oradea, Cluj si Timisoara. Aeroportul din Constanta…

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au scazut joi dimineata sub 50 euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data in ultimele 17 luni, in urma diminuarii temerilor privind criza energetica in regiune, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Preturile au scazut cu peste 80%…

- Prețul graului a inceput sa creasca din cauza prelungirii razboiului din Ucraina, ajungand la cea mai ridicata cotație din ultimele doua luni, scrie Bloomberg. Totodata, și costurile celorlalte cereale se majoreaza.

- Prețurile combustibililor din țara au crescut in ultimele doua zile, deși la inceputul anului 2023 șoferii se puteau bucura de un preț mai ieftin la pompa. Cat costa astazi, 19 ianuarie 2023, benzina și motorina in București și in țara.

- Contractele de referința pentru aceasta perioada in care era așteptat viscol au scazut cu pana la 11%. Recordurile lunare de temperaturi s-au raspandit in cea mai mare parte a Europei unde zeci de milioane de familii au depins tot mai puțin de gazele naturale.Prețurile la gaze au scazut la aproape jumatate…