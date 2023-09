Google renunţă la aplicaţia Podcasts Google Podcasts ingroasa randul aplicatiilor si serviciilor inchise de companie in ultimii ani, fiind doar ultima dintr-un lung sir de produse trecute pe linia moarta. In acest caz, este vorba de o decizie strategica, prin care podcast-urile sunt mutate din aplicatia dedicata in YouTube Music. Google urmeaza, astfel, exemplul Spotify, care a pus la un loc muzica si podcast-urile. Daca in cazul Spotify numarul mare de utilizatori ai aplicatie Spotify a fost factorul determinant, aici este vorba de numarul redus de utilizatori ai aplicatiei Google Podcasts. Conform unui studiu facut de Edison in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

