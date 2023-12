Google pierde procesul cu Epic Dupa ce a pierdut, in mare, lupta cu Apple, Epic se bucura acum de o mare victorie in fata Google, desi este vorba doar despre o victorie in prima instanta. Dupa mai multe saptamani de pledoarii, marturii si deliberari, juriul a decis in favoarea producatorului jocului Fortnite. Conform deciziei juriului, Google are monopol in distribuirea aplicatiilor de Android si in ceea ce priveste serviciile de plata. Juriul a considerat si ca, prin politicile sale, inclusiv prin tratamentul preferential al dezvoltatorilor, Google a afectat afacerile Epic Games. Cele doua companii au reactionat, evident,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

