- Vești bune pentru locuitorii din Tureni. In aceste zile se introduce fibra optica, vor avea și internet de mare viteza. Informația a fost furnizata de primarița Daniela Manaila care spune ca prin colaborarea incheiata intre Primarie și compania RCS-RDS, cetațenii vor beneficia, in cel mai scurt timp,…

- Etapa a 5-a din Turul Elveției s-a terminat pe o coborare foarte periculoasa, iar Gino Mader și Magnus Sheffield au cazut intr-o rapa. Informația a... The post Accident tragic in sport. Gino Mader, in varsta de 27 de ani, a murit dupa ce a cazut intr-o rapa, intr-o cursa din Turul Elveției appeared…

- Mama lui „Gavroche de Brașov”, copilul de 12 ani mort la Revoluție, și-a dat foc in Poiana Brașov. Deși tragedia s-a intamplat in 25 mai 2023, de Ziua Eroilor, dar autoritațile au dezvaluit totul abia in 8 iunie 2023.Ileana Negru, mama lui „Gavroche de Brașov”, un copil de 12 ani care a murit la…

- Doi militari moldoveni participanți la misiunea KFOR au suferit vanatai in urma ciocnirilor violente din nordul Kosovo cu protestatarii sarbi. Informația a fost confirmata de Ministerul Apararii de la Chișinau intr-un comunicat pe pagina de Facebook. ”In scopul stabilizarii situației din nordul regiunii…

- Klaus Iohannis le-a transmis marți liderilor PNL ca este nevoie de o revitalizare a partidului, iar ei ar trebui sa mearga mai des in teritoriu pentru a vedea cum funcționeaza organizațiile. Președintele a cerut ca rotativa guvernamentala sa se finalizeze pana la 1 iunie, iar sambata vor fi programate…

- Potrivit articolului, Samsung, a suspendat o revizuire interna care a explorat inlocuirea Google cu Bing in aplicatia sa de navigare pe web, care vine preinstalata pe smartphone-urile companiei. Google si Samsung nu au raspuns solicitarilor Reuters de comentarii. Microsoft a refuzat sa comenteze. O…

- Ion Duta, liderul sindicatului „Scoala Prahovei”: Recomandarea noastra este ca luni, 22 mai, copiii sa ramana acasa! N. Dumitrescu La decizia anunțata de Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) ca luni, 22 mai a.c., sa fie declanșata greva generala in Educație, s-au alaturat și cadrele didactice…

- Informații noi in scandalul substanțelor toxice folosite pentru coacere forțata. Pe langa cei trei legumicultori din Glodeanu Sarat, care ar fi apelat la aceasta soluție, se pare ca ar fi vorba și de alți 70 de producatori din mai multe județe care au recurs la aceeași metoda. Daca inițial, patru persoane…