Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul românesc Humans.ai, care dezvolta prima platforma pentru generarea de modele de inteligența artificiala și guvernarea lor prin tehnologia blockchain, anunța, luni, ca a obținut 1,17 milioane de dolari, în urma vânzarii publice de tokeni pe platforma Polkastarter. Citește…

- Tim Berners-Lee, inventatorul World Wide Web (www), o componenta cruciala a ceea ce înseamna în ziua de azi internetul, și-a deschis și el un startup, iar acum a obținut o finanțare de capital de risc de 30 de milioane de dolari, conform unor surse citate de TechCrunch.com. Citește…

- Fondat in 1984, Lenovo este astazi unul dintre cei mai mari producatori de PC-uri. Un statut dobandit de cand firma a cumparat divizia de computere personale a IBM in 2005. Lenovo a cumparat și Motorola Mobility de la Google in 2014. Gigantul ofera acum o gama larga de laptopuri sub diferite marci.De…

- ​​Companiile americane Amazon.com și Apple Inc au fost amendate cu aproape 230 de milioane de dolari de Autoritatea pentru concurența din Italia, pentru practici anticoncurențiale în vânzare de produse Apple și Beats.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Startup-urile europene de tehnologie, aflate în stadiu incipient de dezvoltare, vor putea obține noi finanțari de capital de risc, printr-un fond de investiții în valoare totala de 600 de milioane de dolari, lansat miercuri de Balderton Capital, un investitor în companii ca Revolut,…

- Google a anunțat ca va investi 1 miliard de dolari australieni (740 milioane de dolari) in Australia in urmatorii cinci ani, conform BBC. Aceasta este cea mai mare investiție a gigantului american in aceasta țara, pana in prezent. Google spune ca banii vor fi folosiți pentru a construi…

- O platforma IT românesca, lansata în anul 2020, care ofera soluiții digitale bancilor și instituțiilor financiare nebancare, a obținut o finanțare de capital de risc de 8,5 milioane de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Startup-ul american Lime, de transport urban cu trotinete electrice de închiriat, prezent și în România, a obținut o noua finanțare, de 523 de milioane de dolari, de la Uber și alți investitori, scrie, vineri, presa internațioala de business. Citește mai departe și comenteaza…