- Exista o problema majora de securitate in Google Drive, unul dintre cele mai populare servicii de stocare in cloud de pe mapamond. Nu este perfect insa, potrivit expertului in securitate A. Nikoci, care a acordat un interviu publicației online The Hacker News. Ce inseamna mai exact unele dintre aceste…

- Medicul Adina Alberts critica dur proiectul de lege prin care Ministerul Sanatații vrea sa interneze chiar și romanii bolnavi de banala gripa. "Puterea se joaca cu mintea și cu inimile noastre!Ministerul Sanatații a lansat in dezbatere publica proiectul Hotararii de Guvern ce stabileste lista…

- Exploziile puternice care au zguduit marti portul din Beirut au facut ''morti si raniti'', a informat agentia nationala de informatii, relateaza AFP.La randul sau, Georges Kettaneh, presedintele Crucii Rosii libaneze, a facut referire la ''sute de raniti'', intr-o declaratie pentru televiziunea…

- Gigantul american lanseaza un patch de Windows prin care este reparata o problema foarte veche si foarte grava de securitate. Sistemele de operare Windows primesc un foarte important update de securitate, care repara o vulnerabilitate in Serverul DNS prin care atacatorii puteau rula cod arbitrar…

- Serviciile de informații americane s-au convins ca Rusia a oferit discret bonusuri luptatorilor apropiați talibanilor pentru uciderea soldaților americani sau ai NATO în Afganistan, a relatat vineri New York Times.Aceasta concluzie dateaza de acum câteva luni, când rebelii…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 ramane ridicat deși s-au efectuat mai puține testari.De asemenea, conform raportarii de astazi a Grupului... The post Noul coronavirus, in continuare, o problema majora. Afla situația din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Serviciile de securitate palestiniene au distrus documente secrete de teama unor raiduri ale fortelor israeliene in birourile lor din Cisiordania, inainte de o eventuala anexare a unor parti ale teritoriului de catre Israel, au declarat surse palestiniene, relateaza AFP marti. In timpul celei de-a doua…