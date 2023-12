Google amână lansarea modelului lingvistic Gemini Google ar fi trebuit sa prezinte saptamana asta, in cadrul unui eveniment care urma sa aiba loc la New York, modelul lingvistic Gemini. Insa, doua surse din cadrul companiei, citate de The Information, spun ca gigantul american a decis sa amane lansarea pentru anul viitor. Aceleasi surse spun ca exista ingrijorari privind modul in care LLM-ul performeaza in alte limbi decat limba engleza. Gemini este considerat un model lingvistic multimodal (poate intelege si procesa mai multe tipuri de continut) de ultima generatie, care ar trebui sa fie superior la toate capitolele celor mai performante LLM-uri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul de cand OpenAI, sustinuta de Microsoft, a introdus popularul asistent virtual ChatGPT, companiile si-au exprimat interesul cu privire la modul in care AI si-ar putea face lucratorii mai eficienti, iar cativa alti producatori de software, inclusiv Adobe, Google si Salesforce, au lansat, de asemenea,…

- Microsoft a prezentat miercuri doua cipuri noi la conferinta sa Ignite din Seattle, intre care primul spu cip de inteligenta artificiala, Maia 100, ar putea concura cu unitatile foarte cautate al Nvidia pentru procesare grafica, care sunt foarte cautate, transmite CNBC. Al doilea, un cip Cobalt 100…

- Momente de impas in ședința de guvern de astazi in care trebuia sa fie aprobata noua Lege a Pensiilor.Potrivit unor surse guvernamentale, ședința s-a amanat pentru ca ministrul Finanțelor susține in continuare ca nu exista bani pentru majorarea pensiilor. Aceleași surse susțin ca Marcel Ciolacu…

- Eveniment Razboiul clanurilor teleormanene s-a mutat in Irlanda / Benone și fiul sau, macelariți octombrie 30, 2023 12:57 Despre Benone Al Capone, puțini sunt alexandrenii care sa nu știe nimic. Dar, nu mulți sunt cei care știu ca, in aceste zile, atat el, cat și fiul sau, Diego, se lupta sa supraviețuiasca,…

- Alexa, asistentul digital dezvoltat de Amazon, va fi imbunatatit de gigantul american, care-i va conferi abilitati de AI prin intermediul unui model lingvistic care-i va imbunatati functionalitatea. Optimizat in continuare pentru comenzi vocale, Alexa va avea acces la informatii in timp real, va facilita…

- Cristian Pluta, director adjunct al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti din cadrul Primariei Capitalei, ar fi acceptat 5% din valoarea unor contracte pentru a favoriza anumite firme sa castige licitatii organizate de institutie, transmit autorului acestui material surse judiciare.Aceleași…

- Compania mama a Facebook isi propune ca noul sau model AI sa fie gata anul viitor, a spus publicatia, adaugand ca va fi de cateva ori mai puternic decat versiunea sa comerciala numita Llama 2. Llama 2 este modelul de limbaj AI open source al Meta, lansat in iulie si distribuit de serviciile cloud Azure…