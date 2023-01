Google a creat un AI care face muzică folosind text Daca ne-am petrecut ultimul an minunandu-ne ce poate face AI-ul generator de text, imagini, clipuri video chiar, acum e momentul ca Google sa… creeze muzica. Gigantul american a publicat recent un studiu asupra lui MusicLM, un sistem care creeaza muzica de orice gen pornind de la o descriere text. E drept ca nu e primul generator de muzica pe baza de AI si cele mai apreciate de pana acum au fost cele care au dat suflu nou unor piese de formatii defuncte. Poate cele mai apreciate sunt piesele compuse de AI pentru trupa Nirvana, inspirandu-se de la sound-ul sau clasic. Revenind totusi la noul Google… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

