Google a amenințat că își va retrage motorul de căutare din Australia Google a amenințat ca iși va retrage motorul de cautare din Australia din cauza unei legi care ar urma sa oblige compania de tehnologie sa plateasca producatorii de conținut, informeaza BBC. Australia urmeaza sa introduca in premiera mondiala o lege prin care Google, Facebook și alte companii de tehnologie vor trebui sa plateasca publisherii pentru conținutul de știri. Companiile americane au ripo

- Google a anunțat vineri ca va bloca motorul de cautare in Australia daca guvernul va continua demersul care ar obliga compania, alaturi de Facebook, sa plateasca companiilor media dreptul de a le folosi conținutul, relateaza Reuters, conform Mediafax. Amenințarea Google intensifica o disputa…

- Google a amenințat ca iși va retrage motorul de cautare din Australia din cauza unei legi care ar urma sa oblige compania de tehnologie sa plateasca producatorii de conținut, informeaza BBC.

