Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau participa, incepand cu data de 21 noiembrie 2022, la actiunea nationala „FOC DE ARTIFICII” demarata de Politia Romana/Sunt continuate, și in acest an, activitațile pentru prevenirea oricaror evenimente…

- Lidl Romania organizeaza o noua colecta de alimente in 212 magazine din 90 de localitați, in parteneriat cu rețeaua Bancilor pentru Alimente din Romania. In perioada 1 – 31 decembrie 2022, clienții Lidl pot dona produse alimentare neperisabile in cutiile special amenajate la ieșirile din magazin, sprijinind…

- DACA BINELE NU FACE NIMIC, RAUL TRIUMFA! Tinerii social-democrați din Alba Iulia organizeaza primele acțiuni umanitare din perioada Sarbatorilor de Iarna! Ii rugam pe cei care au posibilitatea sa se implice sa ne contacteze la nr. de telefon. 0784904265 (Mariș Razvan). Am dat startul primelor acțiuni…

- Articolul Suita de evenimente organizate de Consiliul Județean Buzau in perioada sarbatorilor de iarna: ”Decembrie Magic”, de la Ziua Naționala a Romaniei și pana la trecerea in noul an se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Luna decembrie se anunța una de poveste, in Buzau. Incepand chiar de Ziua…

- A devenit o tradiție ca in noaptea de Revelion, romanii sa foloseasca tot felul de petarde, pocnitori sau artificii. In acest context, nu este de mirare ca Primaria Bistrița va interzice petardele și pocnitorile in noaptea de Revelion 2022. La randul sau, primarul Clujului a precizat ca, deși petardele…

- V.S. Deși mai avem aproape doua luni pana la Sarbatorile de Iarna, cine dorește sa asculte, pe 7 decembrie, incepand cu ora 20:00, colinde cantate de Paula Seling, trebuie sa iși procure din timp biletele la concert. La categoria VIP mai sunt doar 17 bilete, deși costa 145 de lei bucata. Restul locurilor…

- Datele sugereaza existența unui focar de subvarianta Centaurus a COVID-19 in Mureș, afirma medicul Octavian Jurma. Potrivit acestuia, varful valului pandemic 7, cu 15.000 de cazuri pe zi, ar putea fi atins in perioada sarbatorilor de iarna, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Manichiura in culori festive este o modalitate distractiva de a intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Pe masura ce toamna se apropie de sfarsit si ne apropiem de sezonul rece, incep sa apara tot mai multe ideile creative pentru manichiura de sarbatori. Si, pentru ca nu trebuie sa uiti de necesitatea…