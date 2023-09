Stiri pe aceeasi tema

- Fermierul Moroșan Cooperativa Agricola scoate pentru angajare un post de Șef birou/Serviciu relații internaționale si un post de Tehnician mașini și utilaje. Cerințe: sa aiba cunoștințe minime de limba engeza, sa cunoasca particularitațile postului, sa fie disponibile pentru munca in zona comunei Cernești,…

- Vești bune pentru romanii care sunt in cautarea unui loc de munca. Grupul german Faulhaber iși extinde fabrica din Romania și pregatește noi angajari. Compania iși va extinde capacitatea de producție pentru a putea face fața cererii care este intr-o continua creștere. Faulhaber iși extinde fabrica din…

- Compania COMPREST S.A. Brașov angajeaza: lucratori pentru salubrizare cai publice; lucratori operativi pentru autocompactoare. CE PUNEM LA DISPOZIȚIE? Șansa de integrare intr-o companie orientata spre progres Siguranța locului de munca Echipa harnica și entuziasta PACHET SALARIAL: Salariu brut de incadrare…

- Proprietarul Jaguar Land Rover a dezvaluit planurile de a construi o fabrica de baterii pentru mașini electrice in Marea Britanie. Compania afirma ca prin investiția de 4 miliarde de lire sterline va crea pana la 4.000 de noi locuri de munca directe și alte mii in lanțul de aprovizionare.Tata Motors…

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) urmeaza sa construiasca in Romania o fabrica de baterii electrice pentru industria auto, in urma unei investitii totale de 1,4 miliarde de euro, spun oficialii Primariei Galati.

- Compania chineza Huayou Cobalt va efectua in Ungaria o investitie uriasa, in valoare de 520 de miliarde de forinti (1,4 miliarde de euro), si va crea 900 de noi locuri de munca prin construirea in localitatea Acs a primei sale fabrici europene, in care va produce catozi pentru baterii electrice, a anuntat…

- ”300 de milioane de euro este valoarea investitiilor si deschidem zece magazine. Investitiile nu au in vedere doar aceste zece magazine, sunt si costuri operationale, mai sunt si costuri de renovare a magazinelor care au ceva ani in spate, iata, s-au implinit 18 ani de la deschiderea primului magazin”,…

- *** Societate Comerciala cu profil carmangerie angajeaza vanzatoare. Program: Luni – Vineri 9 – 17; Doua sambete pe luna 8 – 14. Relatii la telefon 0743 603661 sau la intrare in Piata mica Astralis. *** Caut persoana pe perioada nedeterminata in Zalau pentru intretinere: casa, curte si un caine. Preferabil…