- ​Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Statelor Unite, scor 31-17 (19-0), sambata seara, intr-un meci test desfasurat pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti.

- Atacantul ucrainean Mykhailo Mudryk s-a aflat in Romania pentru Campionatul European de Tineret și a fost fotografiat in București. Atacantul pentru care Chelsea va plati in total 100 de milioane de euro a fost fotografiat la un restaurant McDonald’s, dintr-un centru comercial, in momentul in care consulta,…

- Cu un nou staff tehnic, naționala de seniori a Romaniei se pregatește, in aceste zile, la București, in vederea ultimelor meciuri din precalificarile pentru EuroBasket 2025. Israelianul Mickey Gorka este noul antrenor principal al selecționatei tricolore și il inlocuiește pe Dragan Petricevic. Tehnicianul…

- Pentru prima oara, naționala Israelului atinge semifinalele Euro U21. Selecționerul primei reprezentative a venit și el la Tbilisi și ar putea lua cațiva dintre tineri la urmatorul meci, pe 9 septembrie, la București. Sambata seara, Israelul a invins Georgia in „sferturi”, 0-0, 4-3 la penaltyuri. Romania…

- Echipa nationala U21 a Romaniei a pierdut, sambata, la Bucuresti, scor 0-1, meciul din grupa B cu echipa nationala U21 a Ucrainei. Tricolorii au pierdut prin autogolul din minutul 89 al lui Dican.

- Echipa nationala U21 a Romaniei a pierdut sambata, la Bucuresti, scor 0-1, meciul din grupa B cu echipa nationala U21 a Ucrainei. Tricolorii au pierdut prin autogolul din minutul 89 al lui Dican.Romania a jucat ofensiv in prima repriza, insa fara sa puna in pericol mare poarta oaspetilor, desi Louis…

- Salariații din sanatate și asistența sociala se afla, incepand de astazi in greva japoneza, a anunțat Sindicatul Sanitas. Totodata, Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania – organizație sindicala reprezentativa la nivelul sectorului Sanatate – anunța organizarea Mitingului și marșul Sanatații in…