Stiri pe aceeasi tema

- "Continuarea diferendului intre fratii nostri din Consiliul de Cooperare din Golf (CCG) a devenit inacceptabila si intolerabila", a declarat emirul in deschiderea unei noi sesiuni a Parlamentului kuweitian. El a notat ca acest diferend "ameninta realizarile" CCG si le-a cerut tarilor membre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia poate juca un rol-cheie in Orientul Mijlociu deoarece are relatii bune cu Iranul si cu lumea araba, transmite duminica Reuters. Intr-un interviu acordat posturilor arabe, printre care si canalului saudit Al Arabiya TV, inaintea primei sale vizite in…

- Opțiunile privind reducerea tensiunilor din regiunea Golfului Persic s-au redus și a venit momentul ca Iranul sa ajute la rezolvarea crizei, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Emmanuel Macron și Hassan Rouhani au avut o intrevedere…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Liderii mondiali au condamnat atacul asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, de saptamâna trecuta, considerând-o o lovitura la nivelul economiei globale și o amenințare pentru stabilitatea din regiune. Președintele Vladimir V. Putin a vazut situația ca pe o ocazie de a-și ridica…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Abbas Mousavi, a respins duminica acuzațiile Statelor Unite, potrivit carora Teheranul s-ar fi aflat in spatele atacurilor cu drone de sambata, care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, informeaza MEDIAFAX.Mousavi a declarat ca acuzațiile…

- Anuntul noului guvern a fost amanat cu cateva zile pentru a oferi timp prim-ministrului sa aleaga dintre numele propuse de Fortele pentru libertate si schimbare, varful de lance al miscarii de protest care a dus la rasturnarea presedintelui al-Bashir, precum si de militarii care l-au demis sub presiunea…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat marți, intr-un discurs televizat, ca un razboi cu Iranul ar reprezenta „mama tuturor razboaielor”, in contextul escaladarii tensiunilor din Stramtoarea Hormuz, relateaza Reuters.„Pacea cu Iranul este mama pacii, iar razboiul cu Iran este mama…