- Canadienii Arcade Fire, australianul Nick Cave și americanii Stone Sour vor susține concerte in premiera in Capitala, in iunie, tot in aceasta luna fiind programat ca Scorpions sa revina, iar Maluma si Luis Fonsi sa urce pe scena primului festival latino din București.

- Pe 22 iunie, la Arenele Romane, vom avea parte de un super show in care hiturile ”Bella” și ”Mi Gna” vor fi vedetele serii. Maitre Gims vine in Romania! Artistul congolez care a dat peste cap topurile muzicale din intreaga lume, vine pentru prima data in Romania! Autor, compozitor, producator și cantareț,…

- Cele mai tari hituri Fly Project, cu sute de milioane de vizualizari, s-au auzit pe scena de la Arenele Romane, intr-un show exploziv in deschiderea concertului Sean Paul in Romania. „Toca Toca”, „Musica” sau „Get Wet” au incins publicul si au fost fredonate pe sute de voci, cel mai recent hit al trupei…

- Interviu de senzatie cu celebrul artist Sean Paul! Piesele sale sunt cunoscute in intrega lume si aduna milioane de vizualizari. Cantaretul jamaican a facut super show noaptea trecuta la Arenele Romane

- Celebrul autor al hitului “Despacito”, Luis Fonsi tocmai a confirmat ca va veni in Romania și va susține un concert in cadrul festivalului “El Carrusel”, dupa cum a anunțat bloggerul Pandutzu. Evenimentul are loc in perioada 30 iunie – 1 iulie la Romexpo și este același festival la care va canta și…

- Mijlocul lunii aprilie a adus o premiera pentru comunitatea Instagram din Romania. #Instafestival este primul festival dedicat oamenilor creativi activi pe Instagram. Au participat peste 300 de creatori de conținut și au generat 1000 de fotografii in doar cateva ore. Evenimentul s-a petrecut in doua…

- Americanii de la Godsmack revin in Romania pe 26 noiembrie la Arenele Romane din Bucuresti in cadrul unui eveniment marca METALHEAD. Biletele se pun in vanzare pe 4 mai exclusiv pe iabilet.ro Trupa s-a format in 1995 si a scos 7 albume de studio bucurandu-se de un succes international rapid. Trei dintre…