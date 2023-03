Stiri pe aceeasi tema

- Ultrașii lui Fenerbahce i-au aruncat cu o bricheta in cap lui Marko Dmitrovic, portarul de la Sevilla. In februarie, la meciul spaniolilor cu PSV din 16-imi, sarbul a fost atacat de un ultras al olandezilor. In returul optimilor din Europa League, Fenerbahce a caștigat cu 1-0, insuficient pentru calificare,…

- Arsenal - Sporting, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Europa League, este programat, joi, 16 martie, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium din Londra, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- ​Sporting - Arsenal, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Europa League, este programat, joi, 9 martie, de la ora 19:45, pe Estadio Jose Alvalade din Lisabona, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Vineri, au fost stabilite, prin tragere la sorți, meciurile din optimile finala din Europa League. Cele mai echilibrate partide sunt Sporting (POR) - Arsenal (ENG) și AS Roma (ITA) - Real Sociedad (ESP).

- Benfica ar fi aranjat meciul cu Moreirense (1-0) din ultima etapa pentru a incheia pe locul 2, calificant in preliminariile Ligii Campionilor, in dauna lui Sporting, invinsa de Maritimo (1-2). Inca un scandal in Portugalia cu Benfica pe banca acuzaților. „Vulturii” sunt suspectați ca au regizat un blat…

- Ce a declarat Erling Haaland dupa ce a marcat in derby-ul Arsenal – Manchester City, scor 1-3, restanta din etapa a 12-a din Premier League. Atacantul norvegian si-a trecut numele pe tabela si a ajutat-o pe echipa lui Pep Guardiola sa urce pe primul loc in campionatul Angliei. Haaland a ajuns la 26…

- Arsenal, transfer de titlu! „Tunarii” l-au transferat de la Brighton pe Leandro Trossard, extrema belgiana in varsta de 28 de ani. Formația de pe Emirates este lider in Premier League și se intarește pentru a cuceri titlul dupa o pauza de 19 ani. Arsenal, transfer de titlu! „Tunarii” au platit 24 de…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut un nou succes european: 3-1 (25-16, 25-18, 18-25, 25-23) cu formația turca PTT Ankara, in manșa retur din 16-imile de finala ale Cupei Challenge. Cum in partida tur a pierdut cu 2-3, CSM Lugoj a reușit, in premiera, sa elimine dintr-o competiție o…