God of War Ragnarok s-ar putea lansa pe 31 decembrie 2022 conform unei scăpări Daca nu aveati planuri pentru noaptea de Revelion a anului 2022, Sony tocmai s-a ocupat de asta. Stiam deja ca God of War: Ragnarok va sosi in ultimele luni din 2022, iar acum o noua scapare indica data de 31 decembrie 2022. Teoretic jocul e asteptat pe 30 septembrie, dar un placeholder gasit de PlayStation Game Size (sursa de incredere de zvonuri PlayStation) indica ultima zi din an. Sursa a gasit intr-o baza de date interna Sony data de 31 decembrie 2022. Cei experti in a diseca astfel de leak-uri vad inlocuirea lui septembrie 30 ca placeholder cu decembrie 31 inseama ca Ragnarok va sosi candva… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

