Goana dupa aur, in Munții Apuseni: Noi proiecte de exploatare a aurului aluvionar, pe raul Arieș. Acord de mediu, solicitat la APM Exploatarea aurului din vaile așa-zisului „Patrulater Aurifer” al Munților Apuseni a luat avant in ultimii ani. O firma din Cluj-Napoca a solicitat recent Agenției pentru Protecția Mediului Alba emiterea acordurilor de mediu pentru cautarea metalului prețios in doua perimetre din albiile raului Arieș, in zona Lupșa. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat miercuri […] Citește Goana dupa aur, in Munții Apuseni: Noi proiecte de exploatare a aurului aluvionar,…