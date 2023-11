Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mike Iacob, insa puțini știu cine a fost primul barbat din viața concurentei de la America Express - Drumul Soarelui. Designerul vestimentar a vorbit despre cel care a cucerit in urma cu mai bine de 19 ani.

- America Express, sezonul 6. In editia de duminica, 5 noiembrie 2023, Iulia Albu a dezvaluit care este meseria de baza a iubitului sau, Mike. Acesta a fost nevoit sa iși puna in aplicare cunoștințele pentru a ajunge in siguranța la destinație, pe Drumul Soarelui, in editia cu numarul 12 a emisiunii.…

- Sanziana Negru a apelat la un gest neașteptat in cursa pentru ultima șansa din ediția 10 a sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui de pe 1 noiembrie 2023. De asemenea, Iulia Albu a trait clipe de panica intr-o mașina.

- Mike a recunoscut ca este cel mai mare critic al iubitei sale, Iulia Albu, iar aceste lucruri s-au putut vedea la America Express. Vedeta recunoaște ca atitudinea dura a partenerului sau o ajuta in anumite momente, astfel ca vrea sa atinga perfecțiunea.

- Iulia Albu și iubitul ei, Mike Iacob, au acceptat provocarea vieții lor și au plecat la Drumul Soarelui, la America Express. Pe parcursul competiției, insa, nervii, agitația și presiunea și-au spus cuvantul, astfel ca barbatul a adoptat un comportament pentru care a fost taxat de catre mulți dintre…

- Mike și-a cerut scuze public pentru comportamentul pe care l-a avut la „America Express”, unde a injurat și s-a certat de mai multe ori cu Iulia Albu. La sfarșitul filmarilor, cei doi s-au desparțit, dar apoi s-au impacat. „Nu imi este clar ce s-a intamplat cu mine”, a scris el pe Instagram. In mediul…

- Mihai Albu spune ca nu urmarește America Express, emisiunea la care Iulia, fosta lui soție, participa alaturi de Mike, actualul iubit. Celebrul designer de pantofi crede ca Mike nu are un loc de munca stabil.Iulia Albu participa la America Express - Drumul Soarelui alaturi de Mike, insa fostul soț susține…

- Iulia Albu și-a regasit liniștea și ancrederea in dragostea adevarata in brațele lui Mike. Acesta a fost cunoscut drept ”iubitul misterios” al vedetei, pana cand a decis sa participe in America Express. Iata cine este Mike și cu ce se ocupa noul iubit al Iuliei Albu. Are studii in Londra și a fost nevoit…