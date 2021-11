Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat vineri in legatura cu cazul polițistului din IPJ Giurgiu care i-a cerut comandantului sau sa ii dea un porc de 160 de kg de Craciun, in urma unei farse din partea colegilor. „O astfel de actiune a unor nefericiti ramane in categoria ‘si politistii au unor’”,…

- Polițiștii rutieri din Giurgiu au luat, se pare, in serios o gluma facuta de un coleg și s-au apucat sa trimita cereri oficiale pentru a primi porci de Craciun. Mai mulți agenți au cerut sa li se repartizeze un porc de Craciun, conform ordonanței nr. 114/2018, din data de 17.11.2021. ”Avand in vedere…