Glockenbach x Ella Henderson – lanseaza Lifeline Lifeline – cineva fara de care nu-ți poți imagina viața. Exact despre asta este noua piesa „Lifeline” a lui Glockenbach. A facut echipa cu Ella Henderson la acest nou imn de dans, creand o piesa pe care nu o vei scoate din cap. „Lifeline” este o alta melodie uimitoare, care ne reamintește de ce Glockenbach sunt cele mai interesante noi proiecte electronice și pop ale Germaniei. Doar cu ultimele lor doua single-uri, echipa de hitmakeri a generat aproape 100 de milioane de stream-uri in intreaga lume: cu smash-ul „Redlight (feat. ClockClock)”, lansat in vara anului 2021, Glockenbach a luat cu asalt… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

