- Lungmetrajul "The Fabelmans" a castigat premiul pentru cel mai bun film dramatic la cea de-a 80-a editie a Globurilor de Aur, organizata marti seara la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA).

- Productia de televiziune "Abbott Elementary" s-a impus la categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" la cea de-a 80-a gala de decernare a Globurilor de Aur, organizata marti seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului,…

- Quinta Brunson a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un serial TV - comedie/musical gratie interpretarii sale din productia de televiziune "Abbott Elementary", marti seara, la cea de-a 80-a gala de decernare a Globurilor de Aur, atribuite de Asociatia Presei Straine

- Productia de televiziune "House of the Dragon" a castigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 80-a gala a Globurilor de Aur, atribuite marti seara de Asociatia Presei Straine din Hollywood (HFPA), relateaza contul de Twitter al evenimentul.

- Zendaya a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un serial dramatic datorita rolului interpretat in productia de televiziune "Euphoria", marti seara, la cea de-a 80-a gala de decernare a Globurilor de Aur, distinctii atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului…

- Austin Butler a castigat premiul pentru cel mai bun actor intr-un film dramatic gratie rolului interpretat in pelicula "Elvis", marti seara, in cadrul celei de a 80-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA),…

- Michelle Yeoh a castigat marti seara, in cadrul celei de 80-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai buna actrita intr-un film de comedie-musical cu rolul din productia cinematografica "Everything Everywhere All at Once", informeaza contul de Twitter al

- Jeremy Allen White a castigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor intr-un serial TV - comedie/ musical la cea de-a 80-a gala de decernare a acestor distinctii prestigioase, atribuite marti seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al…