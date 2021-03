Stiri pe aceeasi tema

- Productia de televiziune "Schitt's Creek" s-a impus la categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" la cea de-a 78-a gala de decernare a Globurilor de Aur, organizata duminica seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter…

- Emma Corrin a fost desemnata cea mai buna actrita într-un serial dramatic gratie rolului interpretat în productia de televiziune "The Crown", duminica seara, la cea de-a 78-a gala a Globurilor de Aur, atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului…

- Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, organizata in format virtual in acest an din cauza pandemiei de coronavirus, a fost deschisa duminica seara de actritele Amy Poehler si Tina Fey, in calitate de gazde ale galei, printr-un duplex realizat din Los Angeles si New York, informeaza AFP.…

- Catherine O'Hara a fost desemnata cea mai buna actrita într-un serial de comedie-musical gratie interpretarii sale din productia TV "Schitt's Creek", duminica seara, la cea de-a 78-a gala de decernare a Globurilor de Aur, atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood…

- Prezentatorii trofeelor Globurile de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) pe 28 februarie, vor fi prezenti pe scenele galei din New York si Los Angeles, potrivit Variety, citata de news.ro. Cea de-a 78-a gala de decernare a Globurilor de Aur va avea loc la New York…

- Nominalizarile pentru Globurile de Aur 2021 au fost anuntat miercuri (3 februarie). Gala de decernare va avea loc pe data de 28 februarie, iar gazdele evenimentului vor fi actritele Tina Fey si Amy Poehler. „Mank” este filmul cu cele mai multe nominalizari, sapte, iar actorii Anya Taylor-Joy si Sasha…

