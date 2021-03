Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Borat Subsequent Moviefilm" a câstigat duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie/musical, potrivit contului de Twitter al evenimentului, noteaza Agerpres. Pelicula, regizata de Jason…

- Cineasta Chloe Zhao a câstigat duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru regie cu filmul "Nomadland", potrivit contului de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit Agerpres. La…

- Chadwick Boseman, decedat în 2020, a câstigat postum premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic gratie rolului interpretat în pelicula "Ma Rainey's Black Bottom", duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului…

- Au fost anuntate nominalizarile la cea de-a 78-a editie a premiilor Globul de Aur. Netflix domina competiția cu 42 de nominalizari pentru productiile sale, transmite Variety. Printre principalele productii din categoria filmelor cinematografice se numara “The Father”, “Mank”, “Nomadland”, “Promising…

- Lungmetrajul "Mank", produs de Netflix, a primit miercuri cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, si va concura la sase categorii, inclusiv la categoria "cel mai bun film dramatic", informeaza AFP. Filmat in alb negru…

- Filmul "Nomadland", regizat de cineasta Chloe Zhao, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la cea de-a 30-a editie a galei Gotham Independent Film Awards, organizata luni seara in format hibrid la clubul Cipriani din New York, informeaza site-ul revistei Variety. Filmul "Nomadland" spune…

