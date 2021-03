Cineasta Chloe Zhao a câstigat duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru regie cu filmul "Nomadland", potrivit contului de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit Agerpres. La aceasta categorie au concurat cineastii David Fincher ("Mank"), Regina King ("One Night in Miami"), Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7"), Chloe Zhao ("Nomadland"), Emerald Fennell ("Promising Young Woman"). Filmul "Nomadland" spune…