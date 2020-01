Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru Globurile de Aur sunt in toi. La hotelul Beverly Hilton din Los Angeles a fost intins deja covorul roșu pe care vor pași cu actorii nominalizați in cadrul celei de-a 77-a gale, care va avea loc la noapte.

- Serialul animat "The Simpsons" a primit cele mai multe nominalizari - trei - la premiile decernate de Sindicatul scenaristilor americani (Writers Guild of America - WGA) in 2020 si este urmat in acest clasament de alte noua productii de televiziune ("Bob's Burgers", "The Crown", "Dead to Me", "The…

- Producția BBC "McMafia" a obținut premiul pentru cel mai bun serial drama la cea de-a 47-a ediție a galei International Emmy, care a avut loc luni noapte, la Hotelul Hilton din New York, potrivit Variety, scrie Mediafax.La aceeași gala, producția australiana "Safe Harbour" a primit premiul…

- Mihai Bica, actor al Teatrului „Sica Alexandrescu” Brasov, a fost desemnat, sambata, „cel mai bun actor” in cadrul Festivalului de Teatru „Mircea Albulescu, editia a VII-a. Evenimentul a avut loc in Casa Municipala de Cultura „Geo Bogza”, din Campina. Premiul i-a fost oferit actorului…

- Prezentatoarea de televiziune si actrita Ellen DeGeneres va fi recompensata la cea de-a 77-a editie a Globurilor de Aur cu trofeul onorific Carol Burnett Award, ce ii va fi atribuit pentru contributii deosebite aduse televiziunii, au anuntat luni reprezentantii Asociatiei presei straine de la Hollywood…

- Din 29 octombrie, HISTORY® transmite, in fiecare marți, de la ora 22:00, in premiera și exclusivitate, docudrama Razboiul Spionilor. Producția prezinta unele dintre cele mai importante operațiuni de spionaj din ultimii 40 de ani, inspirate din intamplari reale. Damian Lewis, celebrul actor englez premiat…

- Celebra actrița americana Helen Hunt a fost implicata intr-un accident de mașina care a avut loc in Los Angeles, relateaza TMZ. Helen Hunt, in varsta de 56 de ani, a fost transportata la spital dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un alt automobil și s-a rasturnat pe șosea. Helen Hunt…