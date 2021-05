Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de sambata, toți romanii cu varsta de peste 16 ani, dar și cetațenii straini cu drept de ședere in Romania se pot vaccina fara programare, direct in centrele de vaccinare, inclusiv cele deschise in spitalele militare din tara. Persoanele in varsta și cele care aveau deja programare in platforma…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN), prin Directia medicala, extinde modalitatea de vaccinare, fara programare prealabila in platforma electronica, in toate spitalele militare din tara incepand de astazi, 8 mai. Astfel, persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze si au documente…

- Dupa ce a lansat magazinul online in urma cu un an, in timpul lockdown-ului, Rovere Mobili a vandut peste 3.200 de articole online in ultimele 12 luni.Valoarea medie a coșului de cumparaturi pe magazinul online al companiei a fost de peste 1.100 de euro. 2020 a fost de altfel un an cu creșteri semnificative…

- Ministerul Apararii Nationale a informat, marti, ca medicii, asistentii medicali si registratorii din centrele de vaccinare mobile, care urmeaza sa fie operationalizate, fac parte din unitati militare si institutii medicale ale MApN din Bucuresti, Craiova, Brasov, Cluj-Napoca, Pitesti, Focsani, Timisoara,…

- Bolt, principala platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de ride-hailing in Pitești, reușind astfel sa fie prima companie de ride-hailing din Romania care ajunge in zece dintre cele mai mari orașe ale țarii, acestea fiind: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Ploiești,…

- Mii de protestatari au ieșit, in aceasta noapte, pe strazile din Braila, Galați, Constanța, Pitești, București, Arad, Timișoara, Sibiu și Cluj Napoca și au scandat impotriva noilior restricții intrate in vigoare, incepand de ieri, 28 martie 2021. Aceștia au ars maștile și scandeaza lozinci impotriva…