Stiri pe aceeasi tema

- Globalworth, cel mai mare investitor din Europa Centrala și de Est, anunța ca a contractat o finanțare de 85 mil Eur de la IFC, divizia de investiții a Bancii Mondiale pentru proiectele verzi din Romania. Imprumutul este pentru o perioada de 6 ani intre Globalworth Holdings Cyprus Limited (o subsidiara…

- Prima finanțare din Europa Centrala și de Est pentru imprumuturi blue va sprijini proiectele de economie blue din Romania. Imprumutul de 100 de milioane de euro a fost acordat de IFC Bancii Transilvania.

- Activitatea fostului ministru de externe britanic Sir Malcolm Rifkind și a regizoarei poloneze Agnieszka Holland este recunoscuta in cadrul celui mai recent program de premii „Emerging Europe” (n.r. Europa emergenta). Doua personalitați din lumea diplomației internaționale și a filmului au fost desemnate…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a transferat miercuri aproximativ 1,4 miliarde de euro din Fondul de Modernizare pentru finantarea proiectelor strategice in sectorul energetic din Romania, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Tanarul american Willy Joseph Cancel a fost ucis luni, in timp ce lupta alaturi de fortele ucrainene impotriva atacatorilor ruși. Incidentul a fost confirmat de mama barbatului, care a marturisit pentru CNN ca și-ar dori sa-l ingroape acasa, in Tennessee, insa trupul lui e pierdut in Ucraina. In varsta…

- Ucraina a decis ca exporturile de cereale și semințe catre Romania sa fie stopate pe termen nedeterminat. Aceeași decizie vizeaza și Polonia insa aici este valabil doar pana pe 18 aprilie. Anunțul a fost facut de compania de consultanta agricola APK-Inform, citata de Reuters . Compania nationala de…

- Compania nationala de cai ferate Ukrainian Railways a restrictionat, temporar, livrarile pentru anumite produse agricole prin punctele de trecere a frontierei spre Romania și Polonia, a anuntat, sambata, compania de consultanta agricola APK-Inform, informeaza Reuters. Exporturile din Ucraina se faceau…

- ”Romania se implica alaturi de alte state din UE in dezvoltarea retelei regionale de hidrogen. Societatea Nationala de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A. va face un parteneriat strategic cu operatorii de transport de gaze naturale din Europa Centrala (din Polonia, Slovacia si Ungaria) pentru a…