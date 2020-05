Pe 19, 20 și 21 iunie, in parcarea principala de la Romexpo, artiștii tai preferați urca pe scena pentru cel mai mare concert drive-in din Romania, THE CONCERT drive-in! In contextul actual, pentru respectarea masurilor de distanțare sociala, fanii vor putea urmari artiștii și concertele care le-au lipsit in toata aceasta perioada, live, intr-un mod inedit, din mașina. Programul THE CONCERT drive-in: 19 iunie – Alina Eremia, Antonia, Carla’s Dreams, Roxen 20 iunie – INNA, Irina Rimes, The Motans 21 iunie – Azteca & IAN, Killa Fonic, Nane, Oscar Muzica este cea care, indiferent de situație,…