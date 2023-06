Stiri pe aceeasi tema

- Primul trimestru din 2023 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 120 milioane de euro in Romania, aproape dublu fata de primele trei luni din 2022, tranzactiile in segmentul industrial si logistic reprezentand aproximativ 50- din volum, iar cele din segmentul birourilor circa 40-,…

- Cercetatorii din cadrul Stațiunii Biologice Marine „Prof. Dr. Ioan Borcea” din Agigea, a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), in colaborare cu 2 specialiști din Slovacia și Cehia, au publicat de curand o lucrare in care semnaleaza pentru prima data in Romania prezența a 2 specii de musculițe…

- Trienala Internationala de Arta Textila TexpoArt iși propune crearea de relații cultural-artistice prin promovarea Universitații Naționale de Arte „George Enescu” din Iași la nivel mondial. Evenimentul ajuns la cea de-a VI-a ediție, constituie o certificare a importantei si recunoasterii invatamantului…

- Antibiotice SA (simbol ATB) a transmis Bursei de Valori Bucuresti, joi, 27 aprilie 2023, raportul cuprinzand rezultatele economico-financiare aferente anului 2022. Datele din raport reflecta cresteri sustenabile ale afacerilor companiei, care consolideaza statutul de cel mai important poducator roman…

- Cladiri emblematice de pe Calea Victoriei din București au fost invaluite sambata seara, 22 aprilie, in lumini colorate, in cadrul festivalului Spotlight. Fotoreporterul Libertatea a fost la fața locului și a surprins mai multe cadre din cea de-a doua zi a evenimentului dedicat artei vizualeUn spectacol…

- Tiberiu Stan a declarat, marti, la Prima News, ca fermierii nu contesta buna credinta a ministrului Agriculturii, precizand insa ca este vorba de mai mult. “Noi nu contestam si nu am contestat buna credinta a ministrului, insa spunem ca nu este suficient. Uniunea Europeana, prin Comisia Europeana,…

- Studenții moldoveni vor avea oportunitate, in continuare, sa beneficieze de burse in instituțiile de invațamant de peste hotare. La ședința de miercuri, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana au avizat inițierea negocierilor pentru aprobarea Acordului privind Programul Central European…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre una dintre probele de concurs din cadrul competiției International Mountain Rescue Race Romania 2023, derulata in perioada 20-23 martie, in stațiunea Ranca, din județul Gorj! In acest context, cele aproximativ 50 de echipe de salvamont din Romania, Italia, Germania,…