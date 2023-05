Stiri pe aceeasi tema

- Ariadna Cirligeanu, șefa organizației de tineret a partidului AUR, care a incercat sa intre cu gloanțe in Parlament, a explicat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca obiectele sunt de colecție și sunt inofensive, precizand ca le-a primit cadou cu doua zile in urma, cu ocazia aniversarii sale.

- Tanara care a incercat sa intre in Parlament cu patru gloante, despre care ar fi declarat ca sunt suveniruri, Ariadna Cirligeanu, a declarat intr-o conferința de presa ca este vorba despre patru „obiecte de colecție”, acestea fiind primite cadou de ziua sa.

- Ariadna Cirligeanu, președintele tineretului AUR, care a incercat sa intre cu dispozitive ce pareau a fi gloanțe in Camera Deputaților, și care este cercetata de Poliția Capitalei, este o apropiata a lui George Simion și face parte din galeria echipei CSA Steaua, potrivit Digi24.ro.In postarile de pe…

- Deputatul Dan Tanasa a sustinut, miercuri, ca erau suveniruri obiectele gasite asupra colaboratoarei AUR care a fost oprita la intrarea in Parlament, acuzand presa ca inflameaza "in mod artificial" non-subiecte.

- Femeia care a incercat sa intre in Parlament cu patru gloanțe este șefa organizației de tineret a partidului AUR. Este vorba despre Ariadna Cirligeanu, o apropiata a lui George Simion, o tanara care e in prima linie la mitingurile partidului, potrivit informațiilor obținute de Digi24.

- Cel mai nou proiect de lege depus luni, 8 mai, in Parlament ar putea permite ca posesia de canabis sa fie pedepsita doar cu amenda. Propunerea legislativa prevede dezincriminarea posesiei acestei substanțe interzise pentru consum propriu in limita a 3 grame și inlocuirea cu amenda. Cand ar putea intra…

- Cladirea fostului seminar teologic de la intersecția strazilor Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni și 31 August 1989, va fi transmis, cu titlu gratuit, Mitropoliei Basarabiei. O inițiativa legislativa in acest sens a fost inregistrata in Parlament de 11 deputați PAS, in frunte cu speakerul Igor Grosu,…

- Obiectele de arta sau instrumentele muzicale au nevoie de o atentie deosebita in timpul relocarii. La fel ca si oamenii, fiecare casa este unica, ceea ce face ca fiecare proces de relocare sa fie diferit. In aceasta situatie, de cele mai multe ori in centrul atentiei sunt piesele de mobila, hainele…