Gloanțe iraniene pentru forțele ucrainene: Rusia și Iran, sfidate de SUA Gloanțe iraniene pentru forțele ucrainene: Rusia și Iran, sfidate de SUATrupele ucrainene vor folosi impotriva rușilor gloanțe din Iran. Acestea au fost confiscate de americani de la iranieni și ulterior su fost donate Ucrainei, potrivit Sky News, relateaza Mediafax. Cele 1,1 milioane de gloanțe au fost confiscate de pe o nava care a fost folosita de Corpul Garzii Revoluționare Islamice din Iran pentru a-i inarma pe rebelii Houthi in razboiul civil din Yemen, care a inceput in 2014. Transferurile de arme catre grupul din Yemen sunt interzise in baza unei rezoluții din 2015 a Consiliului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

