Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Glenn Close, de opt ori nominalizata la premiile Oscar, a vorbit intr-un nou serial produs de Apple TV+, intitulat "The Me You Can't See", despre trauma cu care a trait timp de mai multe decenii, dupa ce si-a petrecut copilaria intr-un cult religios, informeaza site-ul revistei…

- Printul Harry al Marii Britanii se lanseaza vineri in noua sa cariera de producator la Hollywood, odata cu difuzarea unui serial documentar, realizat in colaborare cu Oprah Winfrey, care isi propune sa inlature stigmatul asociat problemelor de sanatate mintala, informeaza Reuters. Harry…

- Printul Harry al Marii Britanii se lanseaza vineri in noua sa cariera de producator la Hollywood, odata cu difuzarea unui serial documentar, realizat in colaborare cu Oprah Winfrey, care isi propune sa inlature stigmatul asociat problemelor de sanatate mintala, informeaza Reuters. Harry si Winfrey…

- Cantareata Cher implineste astazi 75 de ani.Cher n. 20 mai 1946 sub numele Cherilyn Sarkisian LaPiere este o cantareata, actrita, compozitoare, autoare, producatoare de filme si designer de moda americana de origine armeana. Potrivit wikipedia.org, printre realizarile sale in muzica, film si televiziune…

- Un serial documentar produs de printul Harry si Oprah Winfrey va avea premiera in luna mai. Serialul „The Me You Can’t See” va avea loc pe 21 mai, pe Apple TV Plus. Potrivit Variety, Winfrey si Harry vorbesc in serial despre sanatatea mintala si emotiile care apar in anumite situații. In serial vor…

- Postul HBO lanseaza saptamana aceasta un nou serial in care joaca Kate Winslet, intitulat "Mare of Easttown" de HBO, un proiect fata de care actrita britanica a marturisit ca avut sentimente de "neliniste, emotie si entuziasm", relateaza EFE, potrivit Agerpres. "Nu am mai citit niciodata despre…

- Nu mulți ajung sa iși implineasca visele. Insa cu multa munca și determinare poți face orice. Este deviza lui Petrica Paraschiv care azi conduce o afacere de miliarde de lei. De la inalțimea conturilor sale bancare, nu a uitat niciodata sa ii ajute pe cei mai puțin norocoși. Pentru cei mai mulți dintre…