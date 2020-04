Stiri pe aceeasi tema

- In sfarșit, avem și o veste buna. Interimatul și balbaielile de la Direcția de Sanatate Publica au luat sfarșit, cel puțin pe perioada situației de urgența. Cu puțin timp in urma a sosit ordinul de numire a medicului Andra Neculau ca director executiv al DSP Brașov. Newsbv.ro a anunțat cu cateva zile…

- Presiunea publica asupra guvernului nipon a fost din ce in ce mai mare in ultima vreme, oamenii cerand ca executivul sa acționeze in condițiile in care raspandirea epidemiei in țara ia amploare, chiar daca numarul de cazuri este mult sub cel inregistrat in SUA, Europa sau China, unde mii de oameni…

- Crucea Roșie Buzau vine in sprijinul buzoienilor care au de suferit de pe urma masurilor preventive impuse de autoritați. Alaturi de alte fundații și asociații, vor fi distribuite alimente și produse de igiena persoanelor singure, fara aparținatori, sau altor categorii vulnerabile. „In contextul creat…

- Inca 7 teleormaneni amendați pentru nerespectarea izolarii la domiciliu; amendata a fost și o unitate de alimentație publica in Eveniment / on 21/03/2020 at 19:11 / Nicio zi fara amenzi date teleormanenilor care nu dau doi bani pe masurile adoptate de autoritați pentru combaterea raspandirii coronaviruslui.…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea a cerut oficial in cadrul Comandamentului de Urgența​ al Municipiului București​ convocat in aceasta dimineața, inchiderea scolilor si a gradinitelor din București, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, in contextul apariției primelor cazuri de…

- Guvernul a trimis vineri la Monitorul Oficial ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate. Documentul contine si articolul contestat puternic de PSD si de UDMR, prin care cetatenii vor putea vota la alegerile parlamentare la orice sectie de vot, nu doar la adresa din buletin. Daca…

- Presiunea psihologica asupra angajatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ''Horea'' al judetului Mures a crescut, ajungandu-se la peste 60 de interventii pe zi, dar institutia nu le poate asigura un psiholog, intrucat niciun profesionist nu a fost interesat sa se prezinte la…