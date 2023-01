Stiri pe aceeasi tema

- Industria mondiala a modei a trecut prin schimbari, dar a și cunoscut aspecte pozitive in ultimii doi ani, insa piața ramane fragila in 2023, conform unui nou studiu GLAMI Fashion (Re)search – GLAMI Year in Review. Comercianții online au așteptari privind o redresare continua, deși sunt invaluite in…

- Unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din Romania, Catalin Bordea, este primul ambasador Explorado.ro , alaturi de soția sa Livia. Colaborarea vine in completarea imaginii dinamice pe care platforma o are, la doar 3 luni de la lansare. Explorado.ro a intrat pe piața de shopping online cu o abordare…

- Perioada Sarbatorilor este una una dintre cele mai agitate din an. Cadoul perfect este greu de gasit, insa la fel de greu și de primit. Așadar, nu e de mirare ca obiceiurile consumatorilor la acest capitol s-au modificat. Cum? Raspunsul este oferit de www.glami.ro, platforma de top in descoperirea…

- People in Europe can get Google to delete search results about them if they prove the information is “manifestly inaccurate,” the EU’s top court ruled Thursday, according to Politico. The case kicked off when two investment managers requested Google to dereference results of a search made on the basis…

- Deși de multe ori nu ne dam seama, totul este reglementat in jurul nostru. De la tensiunea din priza pana la conținutul de sare din cremwursti, totul trebuie sa se conformeze cu anumite reguli de siguranța, sanatate și protecția consumatorului. Ei bine, reglementarea este cu atat mai importanta cu…

- Obligațiile care trebuie respectate privind etichetarea pneurilor au fost introduse acum un an și jumatate. Insa, țara noastra nu avea asigurat și un regim de sancțiuni pentru cei care incalca prevederile regulamentului. Astfel, Guvernul a adoptat marti o hotarare de Guvern in care sunt stabilite…

- Printre cele mai importante pregatiri pe care le-au facut magazinele online din platforma eCommerce SaaS MerchantPro in ultimele luni s-au numarat optimizarea vitezei de incarcare a site-ului, personalizarea designului și crearea de landing page dedicate momentelor importante pentru strategia de vanzari,…