O continuare a lungmetrajului "Gladiator" de Ridley Scott este in pregatire la Paramount, potrivit Deadline, potrivit news.ro.

Noi imagini din filmul francez "Jeanne du Barry" au fost prezentate marti de distribuitorul Le Pacte. Johnny Depp apare aici in costumul lui Louis XV alaturi de Maiwenn, regizoare si actrita principala, informeaza News.ro.

A facut istorie cu rolul din Padureanca, fiind considerata una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe ale Romaniei. Cu toate acestea, Manuela Harabor nu a primit rolul principal din filmul Veronica. Povestea ei de viața este impresionanta. Ce marturisire incredibila a facut dupa 50 de ani de…

Continuarea SF a lui James Cameron „Avatar: The Way of Water" a dominat la box office-ul nord-american de Craciun, chiar daca o furtuna masiva de iarna a tinut publicul acasa, potrivit Variety, citata de News.ro. Conditiile meteorologice extreme au afectat o mare parte a SUA cu temperaturi scazute,…

Sylvester Stallone se intoarce in pielea lui Rambo, personaj care i-a marcat in mare masura cariera. Actorul a semnat un acord cu compania Fox și va fi in rolul principal in noul serial de televiziune Rambo: New Blood, insa in același timp va avea și rolul de producator executiv.

Kevin McCallister, care e interpretat de actorul Macaulay Culkin, se intoarce la PRO TV. Pe 17, respectiv 24 decembrie, de la ora 20:00, telespectatorii vor putea intra in lumea magica de Craciun cu filmele „Singur acasa" și „Singur acasa 2 – Pierdut in New York". Serile de sambata vor fi implinite…

Bradley Cooper va juca in urmatorul film al lui Steven Spielberg, un scenariu original bazat pe personajul lui Frank Bullitt, polițistul din San Francisco interpretat de Steve McQueen in thrillerul de acțiune din 1968, „Bullitt".

- Fostul comandant al trupelor separatiste din Donețk, Igor Girkin - zis și „Strelkov”, acuzat de procurorii olandezi ca ar fi responsabil pentru doborarea zborului MH17, s-ar putea intoarce pe frontul din Ucraina, iar Kievul face toate eforturile pentru a-l captura.