Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii clujeni care au actionat, vineri, in prima zi a festivalului Electric Castle, au constatat opt infractiuni de incalcare a legii privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, dupa cum informeaza un comunicat transmis, sambata de Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca.…

- Lidl Romania se implica pentru al treila an consecutiv in renovarea castelului Banffy din Bonțida. Astfel, pentru fiecare recipient PET sau doza de aluminiu colectata prin intermediul aparatelor de colectare selectiva automata amplasate in incinta festivalului, Lidl Romania va dona cate 1 leu pentru…

- Ce este diferit și spectaculos in pictura tradiționala saseasca? Aveți onoarea sa aflați sambata, la atelierele organizate la Casa Argintarului! Artista Silvia Țogorean va dezvaluie toate secretele. Se anunța un weekend de poveste pentru cei care accepta noi provocari in viața și mai ales sufletul lor!…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din judetul Constanta. In cauze au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 4 iulie, in jurul orei 14.10, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat de 43 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul…

- In saptamana 25 iunie – 01 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau și cei ai secției arondate au acționat pentru asiguarea unui climat de ordine și siguranța publica, prevenirea accidentelor rutiere și respectarea masurilor de siguranța pentru prevenirea raspandirii pandemiei.…

- Participantii la un priveghi cu 120 de persoane au fost sanctionati de politisti cu amenzi in valoare totala de 3.500 de lei, au anuntat, duminica, reprezentatii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, conform Agerpres. Politistii au aplicat 27 de sanctiuni, atat organizatorului, cat si participantilor…

- Polițiștii au acționat pentru verificarea legalitații activitaților desfașurate in domeniul silvic, aplicand sancțiuni contravenționale de peste 9000 lei. In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul…