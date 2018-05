Stiri pe aceeasi tema

- Giuseppe Conte - un avocat si profesor de drept, in varsta de 54 de ani, necunoscut marelui public si care pana in prezent a stat departe de lumea politica - ar urma sa conduca guvernul aflat in pregatire in Italia, scrie luni presa italiana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Luigi Di Maio si…

- Liderul Ligii (fosta Liga Nordului, extrema dreapta), Matteo Salvini, a anuntat duminica un acord asupra componentei viitorului guvern italian cu Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), care va fi prezentat luni presedintelui Sergio Mattarella, informeaza AFP, preia Agerpres."Ne-am pus de acord…

- Liderul Ligii (fosta Liga Nordului, extrema dreapta), Matteo Salvini, a anuntat duminica un acord asupra componentei viitorului guvern italian cu Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), care va fi prezentat luni presedintelui Sergio Mattarella, informeaza AFP. "Ne-am pus de acord asupra sefului si ministrilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire, astazi, la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, potrivit Administratiei Prezidentiale. Seful statului a decis o serie de discutii, separate, mai intai cu conducerea BNR si apoi cu seful Guvernului, pentru medierea intre cele…

- Un batran de 80 de ani a primit o factura de 65.000 de euro pentru curentul electric, dupa ce instanța l-a considerat complicele pentru deținerea unei plantații ilegala de cannabis in cladirea sa, alimentata cu energie electrica sustrasa. Proprietarul unui imobil din Germania trebuie sa plateasca suma…

- In aceasta dimineata au avut loc alegeri pentru sefia CNSAS. Potrivit informatiilor obtinute de „Adevarul“, Constantin Buchet, propunerea Guvernului, a fost ales presedinte al CNSAS. Buchet a mai facut parte din conducerea institutiei la mijlocul anilor 2000, fiind propus atunci de Corneliu Vadim Tudor.…

- Harlem Gnohere, atacantul de la FCSB, face nunta la vara in Franța, iar zilele trecute i-a dus personal invitația patronului viecampioanei, Gigi Becali. "Bizonul" se pregatește de o mare petrecere in capitala Franței chiar in vara! Și spera sa puna pe masa la Paris titlul de campion al Romaniei, dar…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov Marian Petrache spune ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene pentru ca dupa patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…