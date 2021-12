Giurgiu: Tânăr mort pe holurile Policlinicii Un tanar de 33 de ani dintr-o comuna giurgiuveana a murit marți subit pe holurile Policlinicii din Giurgiu. Medicii legiști incearca acum sa afle ce s-a intamplat. Un apel la 112 anunța, in jurul orei 13.45, ca unui tanar de 33 de ani din comuna Ulmi (jud. Giurgiu), i s-a facut rau in timp ce se afla in incinta Policlinicii din municipiul Giurgiu. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Giurgiu care au constatat ca, in ciuda eforturilor de resuscitare efectuate de echipajul Serviciului Județean de Ambulanța, barbatul a decedat. Cadavrul a fost transportat la Serviciul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Maria, la un pas sa rateze Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Ce boala era sa o țina pe Regina departe de Alba Iulia Regina Maria, la un pas sa rateze Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Ce boala era sa o țina pe Regina departe de Alba Iulia Regina Maria, figura impresionanta a vieții Romaniei…

- O explozie urmata de incendiu a avut loc marți, la pranz, la sediul companiei Aerostar Bacau. Conform Ziarul de Bacau, incendiul a fost stins de angajații firmei. „Am fost sesizați ca a avut loc un incendiu lichidat la Aerostar. S-au deplasat doi inspectori de prevenire din cadrul ISU pentru a evalua…

- Un accident rutier a avut loc intre un autocar și o autocisterna in localitatea Lechința, județul Bistrița Nasaud. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție care presupune suplimentarea resurselor medicale de la fața locului. Pompierii…

- Prefectul judetului Buzau, Daniel Ticlea, anunta ca in continuare spitalele din judet sunt supraaglomerate, fara a exista locuri la Terapie Intensiva. Prefectul a menționat ca in ultimele zile activitatea Serviciului Judetean de Ambulanta a intrat in normalitate, solicitarile pentru efectuarea testelor…

- Un incident tragic a avut loc astazi la un centru de vaccinare anti-COVID din Iași. Un tanar de 23 de ani a cazut de la etajul 1, dupa ce a amețit. Acesta se afla in perioada de supraveghere dupa imunizare, cand s-a apropiat de balustrada și a cazut in gol. „Echipa terapiei intensive SMURD Iași a intervenit…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, diagnosticat cu COVID-19 si internat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, a fugit din unitatea medicala, el fiind gasit decedat pe marginea unui drum, la cativa kilometri de localitatea de domiciliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un copil de 13 ani s-a electrocutat, duminica seara, in gara Deva dupa ce s-ar fi urcat pe un vagon cisterna, in urma unui arc electric victima suferind arsuri pe 70% din suprafata corpului, a informat ISU Hunedoara. Incidentul a fost anuntat prin numarul de urgenta 112, iar pentru salvarea copilului…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, suspect de comiterea unei crime in satul Ticau, a fost internat pentru efectuarea expertizei psihiatrice, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. “In urma investigatiilor efectuate si a probatoriului administrat, colectivul de politisti…