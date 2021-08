Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat un cetațean sirian, care a incercat sa intre ilegal in tara, ascuns in portbagajul suplimentar al unui autoturism, care era montat pe plafonul acestuia. In cursul acestei dimineți, in jurul orei 06.30, in Punctul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat un cetațean sirian, care a incercat sa intre ilegal in tara, ascuns in portbagajul suplimentar al unui autoturism, care era montat pe plafonul acestuia. In cursul acestei dimineți, in jurul orei 06.30, in Punctul…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au depistat un cetațean afgan, care a incercat sa intre ilegal in Romania, ascuns pe lada de scule a semiremorcii unui ansamblu rutier incarcat cu detergent. In data de 16.07.2021, orele 03.25, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare in tara,…

- Politistii de frontiera galateni au descoperit un cetatean sirian care intentiona sa ajunga ilegal intr-o tara din vestul Europei, ascuns in remorca unui automarfar, informeaza, vineri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati. Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei Galati…

- Politistii de frontiera de la Giurgiu au depistat trei cetateni din Eritreea si alti doi din Pakistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, prin evitarea efectuarii controlului de frontiera, acestia fiind ascunsi in compartimentele de marfa ale unor ansambluri rutiere, potrivit Agerpres.…

- Un tanar sirian in varsta de 28 de ani a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni, la PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, in timp ce incerca sa intre in Romania ascuns intr-un TIR incarcat cu profile PVC din Turcia. "In noaptea de marti spre miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Peste 500 de pachete de tigarete in valoare totala de 10.400 de lei au fost descoperite de politistii de frontiera ascunse in podeaua unui microbuz condus de un cetatean bulgar ce intra in Romania prin PTF Giurgiu - Ruse. "In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua controlul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului de Trecere a Frontierei Negru Voda au depistat la frontiera, un cetatean sirian care a trecut ilegal granita din Bulgaria in Romania.In data de 22 mai a.c, politistii de frontiera din cadrul Sectorului de Trecere a Frontierei Negru Voda au declansat o actiune…