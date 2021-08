Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 507123 din 26 august 2021 DIN NOU IN ACTIUNE PE DRUMURILE PUBLICE DIN JUDET Ieri, 25 august a.c., in intervalul orar 15.00 ndash; 19.00, pe raza intregului judet, politistii bacauani au actionat cu efective marite, impreuna cu politistii rutieri din cadrul Inspectoratelor Judetene de Politie Vrancea,…

- In scopul prevenirii evenimentelor rutiere produse pe fondul vitezei neregulamentare, la data de 11 august 2021, in intervalul orar 08.00 – 11.00, polițiști rutieri și de ordine publica cu aviz de poliție rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfașurat o acțiune…

- Aproape 50 de conducatori auto care au depasit limitele legale de viteza au fost sanctionati de politistii rutieri in cadrul unor ample actiuni de control pe DN 1, in sistem „cascada”, ce a avut ca scop depistarea și sancționarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza, precum și pentru…

- Politistii rutieri au aplicat 55 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 30.000 lei, si au retinut 14 permise de conducere dupa o actiune pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. In noaptea de 07/08 august, politistii…

- Eveniment Polițiștii rutieri au aplicat sancțiuni in valoare de peste 42.000 de lei in doar doua ore august 5, 2021 08:58 Miercuri, in doar doua ore (12.00 – 14.00), politiștii au aplicat 231 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 42.000 de lei, in urma unei acțiuni cu efective marite,…

- In doar doua ore, politistii brașoveni au depistat in trafic mai multe persoane care au savarsit infractiuni rutiere. Cele mai multe sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteza. Marți, 3 august, in intervalul orar 07.00-09.00, polițiști rutieri și de ordine…

- In perioada 22-28 iunie 2021, politistii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au organizat o actiune care a vizat verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind pescuitul. Cu ocazia acestei actiuni, au fost verificate 9 societați comerciale…

- Politia Municipiul Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare in municipiu, cu scopul prevenirii accidentelor rutiere datorate neacordarii prioritații de trecere pietonilor și indisciplinei pietonale. Au fost aplicate 58 de sancțiuni contravenționale. La data de 24 iunie 2021, Politia…